Uchwyt korytkowy schucko - co to i gdzie go kupić?

Czym jest uchwyt korytkowy schucko, jakie ma zastosowanie oraz gdzie możesz go kupić? Dowiedz się tego z artykułu.

Listwy korytkowe

Listwy to podłużne, wąskie kawałek drewna czy tez innego materiału, które służą do wzmacniania jakiejś konstrukcji lub jako element zdobniczy. Listwy korytkowe to stosunkowo nowe na rynku rozwiązanie, które cieszy się szerokim zainteresowaniem osób remontujących mieszknia czy domu ale także wykańczających nowe lokale mieszkalne. Dlaczego? Czym jest uchwyt korytkowy schucko?

Uchwyt korytkowy schucko w sklepie online Iform

Listwy korytkowe umożliwiają wygodne otwieranie szafek podblatowych i szuflad. Ich montaż odbywa się za pomocą łączników kątowych. Natomiast uchwyt korytkowy schucko to rodzaj listw, które znajdują swoje zastosowanie we wnętrzach nowoczesnych kuchni. Jeśli podobają nam się minimalistyczne wnętrza kuchennej przestrzeni, bez wystającyh uchwytów, propozycja marki Schucko to opcja dla nas. Gdzie można je znaleźć? Są dotępne w sklepie internetowym Iforma, w którym znajdziemy wiele propozycji wykończenia wnętrz w taki sposób, by były funkcjonalne oraz zgodne z naszym poczuciem estetyki.